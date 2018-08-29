В Минсвязи высказались за отмену уголовной ответственности за лайки и репосты

Заместитель главы министерства связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин поддержал идею отмены уголовной ответственности за лайки и репосты. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Волина, уголовную ответственность за репосты и лайки следует упразднить, поскольку она несправедлива и не соответствует тяжести преступления.

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«Мы написали положительное заключение на эту инициативу, потому что мы считаем, что надо отменять ответственность за репосты и лайки, так как они не соответствуют ни современной практике, ни нормам справедливости и тяжести преступлений», — сказал Волин.

Замминистра добавил, что многие другие министерства и ведомства инициативу минкомсвязи не одобряют, однако это, пообещал Волин, не заставит их отказаться от своей позиции.

Ранее за отмену уголовной ответственности за лайки и репосты высказались в РПЦ, Совфеде, Кремле, также эту идею поддержала российский омбудсмен Татьяна Москалькова.