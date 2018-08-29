Роскомнадзор: обжалование решения суда не поможет Яндексу избежать блокировки

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что намерение Яндекса обжаловать решение суда об удалении ссылок на пиратские ресурсы из поисковой выдачи по сервису «Яндекс.Видео» не поможет ему избежать блокировки. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ведомстве отметили, что сервис не будет заблокирован в том случае, «если «Яндекс.Видео» сейчас удалит пиратский контент».

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«Если они этого не сделают, то по закону следует блокировка. Дальше пойдет заседание по существу, а то решение, которое сейчас есть — это решение о принятии обеспечительных мер. Обеспечительные меры означают то, что пиратский контент на срок проведения судебных процедур должен быть недоступен», — сказал Субботин.

Он добавил, что на данный момент в «Яндекс.Видео» еще ничего не удалили.

Ранее сообщалось, что в Яндексе сочли требования Роскомнадзора необоснованными.