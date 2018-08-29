Трамп отреагировал на данные о взломе сервера Клинтон компанией из Китая

Американский лидер Дональд Трамп назвал «большой историей» появившуюся в СМИ информацию о том, что личный почтовый сервер бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон взломала компания из Китая. Об этом политик написал на своей странице в твиттере.

По словам Трампа, речь идет об «очень большой истории», связанной с большим количеством секретной информации.

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«Свежая статья: «Китай взломал личный почтовый сервер Хиллари Клинтон». Они уверены, что это не Россия (шутка!)?» — заявил Трамп.

Ранее в The Daily Caller появился материал о том, что китайская фирма копировала большую участь документов для пересылки компании из КНР, базирующейся в Вашингтоне. Источники также сказали, что атака на сервер Клинтон была частью разведывательной операции.