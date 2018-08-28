Google ответила на обвинения Трампа в выдаче «fake news» о нем

Компания Google прокомментировала обвинения президента США Дональда Трампа, который заявил, что поисковик выдает лишь «fake news» по запросу его имени. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

«Когда пользователи вводят запросы в строку поиска Google, наша цель состоит в том, чтобы убедиться, что они получают наиболее релевантные ответы в считанные секунды», — говорится в заявлении Alphabet (материнской компании Google).

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В компании Google заявили, что не изменяют результатов поисковой выдачи «в сторону какой-либо политической идеологии». Помимо этого, в интернет-компании отметили, что поиск не используется для определения политической повестки дня.

В заявлении также добавили, что компания ежегодно улучшает алгоритмы поиска и никогда не ранжирует результаты поиска в целях манипуляций политическими настроениями.

Ранее сообщалось, что Трамп обвинил Google в выдаче только плохих новостей о нем.