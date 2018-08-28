Источник: компания из Китая взломала частный сервер Клинтон

Частный сервер бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон был взломан компанией из Китая в годы, когда она занимала должность руководителя Госдепартамента, в результате чего был получен доступ практически ко всей находившейся там корреспонденции, передает Daily Caller со ссылкой на информированные источники

Отмечается, что китайская фирма копировала большую участь документов для пересылки компании из КНР, базирующейся в Вашингтоне. Источники также сказали, что атака на сервер Клинтон была частью разведывательной операции.

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По их словам, о том, что на сервере Клинтон существует утечка информации стало известно в 2015 году. Название компании из Китая не разглашается.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может подключиться к расследованию дела с электронными письмами Клинтон.