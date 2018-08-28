Дуров рассказал, почему Telegram не разблокируют в России

Создатель Telegram Павел Дуров заявил, что изменения в политике конфиденциальности мессенджера вряд ли приведут к его разблокировке в России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, разблокировка маловероятна по двум причинам: во-первых, в России от Telegram требуют не только IP-адрес и телефон обвиняемых в терроризме пользователей по решению суда (этот пункт теперь появился в политике конфиденциальности — «Газета.Ru»), но доступ к сообщениям всех, кто использует мессенджер.

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Во-вторых, как отмечает Дуров, Telegram в России находится вне закона, и ежедневно блокируются «сотни IP-адресов» с целью ограничить доступ к сервису.

«В этой связи какие-либо обращения от российских служб мы не рассматриваем, и наша политика конфиденциальности не касается ситуации в России», — подчеркнул создатель Telegram.

Ранее в Роскомнадзоре призвали Telegram перейти к взаимодействию с ФСБ.