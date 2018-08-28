Роскомнадзор рассказал о возможности снятия блокировки с Telegram

Роскомнадзор прекратит блокировать Telegram только по решению ФСБ. Об этом заявил замглавы ведомства Вадим Субботин, передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что Telegram согласился передавать спецслужбам данные о террористах на основании решения суда.

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«Им надо не публичное заявление сделать, а обратиться в ФСБ России, обращение в Роскомнадзор которого явилось основанием для подачи иска о блокировке с предложениями о взаимодействии», — отметил Субботин.

Он напомнил, что существуют определенные требования о предоставлении ФСБ определенных данных.

«Если ФСБ устроит или они поймут, что исполняется законодательство РФ, тогда их решение будет являться основанием для того, чтобы мы отказывались от блокирования мессенджера», — сказал Субботин.

По его словам, пока Роскомнадзор будет продолжать действия по блокировке.