Роскомнадзор рассказал о возможности снятия блокировки с Telegram
Роскомнадзор прекратит блокировать Telegram только по решению ФСБ. Об этом заявил замглавы ведомства Вадим Субботин, передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что Telegram согласился передавать спецслужбам данные о террористах на основании решения суда.
«Им надо не публичное заявление сделать, а обратиться в ФСБ России, обращение в Роскомнадзор которого явилось основанием для подачи иска о блокировке с предложениями о взаимодействии», — отметил Субботин.
Он напомнил, что существуют определенные требования о предоставлении ФСБ определенных данных.
«Если ФСБ устроит или они поймут, что исполняется законодательство РФ, тогда их решение будет являться основанием для того, чтобы мы отказывались от блокирования мессенджера», — сказал Субботин.
По его словам, пока Роскомнадзор будет продолжать действия по блокировке.