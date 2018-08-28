В Роскомнадзоре призвали Telegram перейти к взаимодействию с ФСБ

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что Telegram стоит перейти от публичных заявлений к взаимодействию с ФСБ. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что сейчас компания ведет «монолог в СМИ».

«К диалогу приходят тогда, когда есть вторая сторона как минимум, пока что это монолог в СМИ. Наверное, стоит все-таки войти во взаимодействие с нашими компетентными органами в виде ФСБ России, ну а дальше уже исполнять российское законодательство», — сказал Субботин.

Ранее Telegram внес изменения в политику конфиденциальности. Теперь компания начнет передавать спецслужбам IP-адрес и телефонный номер пользователей, которые были обвинены в терроризме по решению суда.