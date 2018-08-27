Суд отклонил первый иск к РКН о возмещении убытков из-за блокировки Telegram

Арбитражный суд Москвы отклонил иск петербургского ООО «Инвестори» к Роскомнадзору о возмещении убытков из-за блокировки мессенджера Telegram. Об этом сообщает РИА «Новости».

ООО «Инвестори» стала первой компанией, которая подала в суд на Роскомнадзор. Представители компании потребовали взыскать 5 млн руб. убытков, которые, по утверждению истца, были причинены ей попытками ведомства ограничить доступ к мессенджеру. Иск поступил в суд 27 апреля. Вторым ответчиком указан Минфин.

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«В удовлетворении заявленных требований отказать», — огласила резолютивную часть решения суда судья Марина Огородникова.

Ранее сообщалось, что суд отклонил иск компании «Живая фотография» к Роскомнадзору, которая просила признать незаконным внесение IP-адреса компании в реестр заблокированных доменов и исключить его из перечня запрещенных.