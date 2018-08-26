NY Post: «русские тролли» отвлекают внимание от Трампа

В США «русские тролли» якобы использую историю Молли Тиббетс, которая была убита нелегальным мигрантом, для того, чтобы отвлечь внимание общественности от ситуации вокруг американского лидер Дональда Трампа. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на источник.

По данным издания, «русские тролли» распространяют новости про Тиббетс с помощью твиттера.

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Как отмечается, эти «тролли» якобы пытаются отвлечь внимание общественности от дела бывшего главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта.

При этом предполагаемые тролли также пытаются замолчать призывы к импичменту для президента США из-за расследования в отношении экс-адвоката Трампа Майкла Коэна.

Ранее СМИ сообщили, что связанные с Россией «тролли» пытались повлиять на отношение американцев к вакцинации.