AP: Google сообщила сенатору США о кибератаке на его штаб
Компания Google предупредила представителей американского сенатора Патрика Туми о хакерской атаке на сотрудников его предвыборного штаба. Об этом сообщает Associated Press.
По данным агентства, в Google заявили, что хакеры пытались взломать аккаунты электронной почты сотрудников штаба Туми.
Реклама
Как отмечается, неизвестные хакеры совершили «атаку» на штаб Туми с помощью «неустановленного государства».
Ранее сообщалось, что демократы США заявили, что хакерский взлом оказался тестом.
Как отмечалось, выявленная попытка хакерского взлома была, по сути, несанкционированным «имитированным фишинговым тестом».