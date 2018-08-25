AP: Google сообщила сенатору США о кибератаке на его штаб

Компания Google предупредила представителей американского сенатора Патрика Туми о хакерской атаке на сотрудников его предвыборного штаба. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, в Google заявили, что хакеры пытались взломать аккаунты электронной почты сотрудников штаба Туми.

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Как отмечается, неизвестные хакеры совершили «атаку» на штаб Туми с помощью «неустановленного государства».

Ранее сообщалось, что демократы США заявили, что хакерский взлом оказался тестом.

Как отмечалось, выявленная попытка хакерского взлома была, по сути, несанкционированным «имитированным фишинговым тестом».