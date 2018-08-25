Главу Twitter вызвали в конгресс США

Комитет по энергетике и торговле палаты представителей конгресса США вызвал главу компании Twitter Джека Дорси для дачи показаний. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, комитет намерен расспросить Дорси по поводу алгоритмов работы социальной сети.

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Как отмечается, комитет хочет узнать, как Twitter отслеживает и контролирует информацию, которая публикуется в соцсети.

Ранее сообщалось, что глава Facebook Марк Цукерберг выступил в конгрессе США.

Как отмечалось, в ходе выступления Цукерберг извинился за утечку данных пользователей соцсети.