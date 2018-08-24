NBC: связанные с Россией «тролли» пытались повлиять на отношение американцев к вакцинации

Исследование показало, что «тролли» и «боты» из России, которых обвиняют в распространении дезинформации во время избирательной кампании президентских выборов в США 2016 года, также распространяли сообщения по теме вакцинации, по поводу которой в Соединенных Штатах были серьезные дискуссии. Об этом сообщает американский телеканал NBC News со ссылкой на анализ группы ученых из университета Джорджа Вашингтона, университета Мэриленда и университета Джона Хопкинса.

Как отмечает телеканал, связанные с Россией «боты» и «тролли» с помощью аккаунтов в социальной сети Twitter «пытались разжечь разногласия» по одной из самых важных тем в сфере общественного здравоохранения.

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Ученые проанализировали базу данных российских учетных записей в твиттере. Анализ был проведен за период с июля 2014 года по сентябрь 2017 года. Исследователи обнаружили, что такие аккаунты гораздо чаще публиковали посты по теме вакцинации, нежели «обычные пользователи» твиттера.

Помимо этого, группа ученых также обнаружила сообщения, опубликованных с учетных записей, связанными с «Агентством интернет-исследований», известным как «фабрика троллей». В исследовании говорится, что аккаунты публиковали примерно равное количество сообщений как за вакцинацию, так и против.

Исследователи также утверждают, что «российские тролли» придумали свой собственный хэштег, чтобы продвигать сообщения о вакцинации: #VaccinateUS.

Исследование было опубликовано в американском журнале по теме здравоохранения American Journal of Public Health.