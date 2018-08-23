Посольство России в Мадриде сравнило русских хакеров с НЛО

Российское посольство в Испании опубликовало комментарий в связи с публикациями в испанских СМИ о якобы новых случаях вмешательства «предполагаемых русских хакеров в выборы в США, которые еще не состоялись».

«Такие обвинения повторяются столь часто, что вездесущие «русские хакеры» уже превратились в один из элементов массовой культуры наряду с НЛО, тайными обществами и подводными монстрами, которые чаще заявляют о себе в виртуальном пространстве, чем в реальном мире», — говорится в тексте сообщения.

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В посольстве также отметили, что за последние годы подобные обвинения выдвигались в адрес России с целью создания у публики «вау-эффекта». В частности, дипломаты указали на то, что в материалах, о которых идет речь о «неопознанных русских агентах», чье поведение не поддается объяснению с точки зрения «человеческой логики», так как в один момент они работают на республиканцев США, в другой - на демократов.

Ранее сообщалось, что в разведке США заявили о нехватке экспертов для борьбы с хакерами.