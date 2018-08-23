CNN: демократы США заявили, что хакерский взлом оказался тестом

В национальном комитете демократической партии США заявили, что ранее выявленная попытка хакерского взлома была, по сути, несанкционированным «имитированным фишинговым тестом», но не фактической попыткой взлома электронных систем демократов. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Тем не менее, в национальном комитете партии не смогли уточнить, кто именно был инициатором такого теста. CNN также отмечает, что неясно, как именно демократы определили, что это было фишинговым тестом.

Ранее телеканал CNN сообщил, что демократы уведомили Федеральное бюро расследований (ФБР) о попытке взлома базы данных избирателей. После этого в партии продолжили более детальное расследование инцидента, которое показало, что это была не атака, а тест.