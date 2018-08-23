Работу «Би-би-си» предложили оплачивать за счет Amazon, Google и Facebook

Глава британской Лейбористкой партии Джереми Корбин предложил ввести новый лицензионный сбор с технологических гигантов, который позволит оплачивать работу общественной телерадиовещательной организаци «Би-би-си». Слова политика с фестиваля Edinburgh Television Festival передает RadioTimes.

Корбин отметил, что сборы могут быть модернизированы для улучшения ситуации с финансированием независимой журналистики.

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«Живя в цифровую эпоху, мы должны разобраться, будет ли цифровой лицензионный сбор более справедливым и эффективным способом для финансирования «Би-би-си», — заявил Корбин.

Он добавил, что цифровой лицензионный сбор должен быть введен в дополнение к уже существующему лицензионному сбору. По его словам, его можно взимать с технологических гигантов вроде Netflix, Amazon, Google и Facebook.

Ранее сообщалось, что Британия создаст агентство по борьбе с фейковыми новостями.