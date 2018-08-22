CNN: демократы США заявили ФБР о попытках взлома баз данных избирателей

Национальный комитет демократической партии США сообщил ФБР о попытке взлома базы данных избирателей. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, компания Lookout зафиксировала сайт-двойник комитета демократов.

Как отмечается, демократы считают, что сайт был создан для получения паролей, которые необходимы для доступа к базам данных.

Реклама

При этом в партии не знают, кто несет ответственность за попытку взлома.

В комитет также подчеркнули, что злоумышленникам не удалось похитить данные избирателей.

Ранее СМИ сообщили, что Иран подготовил необходимое оборудование для проведения массированных кибератак против США.