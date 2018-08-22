В Кремле считают заявления Facebook о «российском вмешательстве» неаргументированными

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков дал комментарий в связи с удалением компанией Facebook страниц, которые связаны с Россией и Ираном. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, российская сторона не понимает, чем руководствовались в Facebook, принимая такое решение.

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«Ну, вы знаете, они все наперегонки друг с другом там выпускают такие заявления, но опять же они все как под копирку написаны — нету никакой аргументации», — сказал Песков.

Он добавил, что российская сторона воспринимает подобные неаргументированные соответственно.

Ранее сообщалось, что Facebook в рамках борьбы с распространением недостоверной информации в своей социальной сети удалила ряд страниц, связанных в том числе с Россией и Ираном.