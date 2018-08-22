Facebook оценил масштаб влияния связанных с Россией и Ираном подозрительных страниц

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В Facebook заявили о глобальном масштабе активности подозрительных страниц в социальных сетях, связанных с Россией и Ираном, пишет американская газета The New York Times cо ссылкой на заявление интернет-компании.

В компании ранее рассказали о 652 поддельных аккаунтах пользователей и страниц групп, которые Facebook удалил. Происхождение таких подозрительных страниц интернет-компания связала с Россией и Ираном.

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В отличие от прошлых операций по влиянию на пользователей сети, которые в основном были направлены на граждан США, на этот раз охват их деятельности был гораздо шире — по всему миру, заявили в Facebook. В частности, операции влияния были направлены на жителей Латинской Америки, Великобритании и Ближнего Востока, говорится в сообщении компании.

Тем не менее, некоторые из действий таких аккаунтов были сосредоточены вокруг американцев, однако не были направлены на срыв промежуточных ноябрьских выборов в США, рассказали в компании FireEye, которая работала вместе с Facebook по выявлению поддельных страниц и аккаунтов.

«Действия [удаленных аккаунтов и страниц] выходят далеко за рамки аудитории и политики США», — говорится в заявлении FireEye.

NYT пишет, что глобальный масштаб операций, который был зафиксирован на этой неделе значительно превышает тот, что был выявлен в прошлом месяце, когда Facebook удалила 32 страницы. Между тем, цели этих аккаунтов в социальных сетях были схожи: они были призваны распространять поддельные новости, которые могли повлиять на мнение людей.