США внесли в список киберсанкций двух россиян и компанию из России

Минфин США внес в список киберсанкций двух россиян и одну российскую компанию. Об этом сообщается на сайте минфина.

В санкционный список были внесены Антон Нагибин 1985 года рождения и Марина Царева 1973 года рождения, как лица, связанные с находившейся под санкциями компанией «Дайвтехносервис».

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Также санкции были введены в отношении петербургской компании Vela-Marine LTD и словацкой фирмы Lacno S.R.O.

В конгрессе США обсуждают новый законопроект, который наложит новые санкции на Россию в случае, если будет доказано, что Москва вмешивается в промежуточные выборы США. «Газета.Ru» следит за ходом заседания в режиме онлайн.

За сутки до слушания в компании Microsoft заявили о попытке взлома аккаунтов нескольких кандидатов в конгресс.