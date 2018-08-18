Володин: надо изучить правоприменительную практику в сфере ответственности за репосты
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что получил письмо от Mail.ru, авторы которого обращают внимание на необходимость декриминализации статьей Уголовного кодекса об ответственность за репосты в социальных сетях, передает РИА «Новости».
«Нужно обобщить и изучить правоприменительную практику данного вопроса», — сказал Володин.
Он отметил, что поддерживает идею обращения в Верховный суд с целью изучения и обобщения правоприменительной практики.
«Обращение получил, направил его руководителям профильных комитетов для изучения и подготовки своих предложений», — сказал он.
Володин также подчеркнул, что готов встретиться с инициаторами письма при необходимости.
Ранее сообщалось, что в Mail.ru заявили о необходимой амнистии для осужденных за лайки и репосты.