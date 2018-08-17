Пользователи Facebook сообщили о сбое в работе соцсети

Пользователи Facebook по всему миру пожаловались на сбои в работе социальной сети. Об этом свидетельствуют данные сайта DownDetector.

Как отмечается, пользователи соцсети жалуются на невозможность подключения к ней и входа в свои аккаунты. Также ряд пользователей пожаловались на работу мобильного приложения Facebook.

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По словам пользователей, приложение не загружает ленту новостей как их самих, так и их друзей даже после удаления и переустановки.

Наибольшее количество жалоб на работу мессенджера поступило из Франции, Германии, Италии, Румынии, Нидерландов, Великобритании и Испании.

Ранее сообщалось, что Facebook просила банки США поделиться информацией о счетах пользователей.