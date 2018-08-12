Buzzfeed: США заподозрили российских хакеров в попытках поссорить Швецию и НАТО

Госдепартамент США в 2016 году отправил послам в Европе информацию о кибератаках, якобы совершенных Россией. Из документа в том числе следует, что в 2016 году российские хакеры атаковали шведские новостные сайты с целью «отговорить» страну от сотрудничества с НАТО. Об этом сообщает Buzzfeed News.

Письмо в первую очередь было посвящено вмешательству России в президентские выборы в США 2016 года, однако там также упоминается, что Москва «сосредоточила значительные ресурсы» на Швеции и Финляндии.

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По данным Госдепа, российские хакеры пытались распространять порочащую НАТО информацию в шведских СМИ и соцсетях, а также в аналитических центрах. В документе отмечается, что Россия участвует в «широкомасштабной кампании по дестабилизации Альянса».

Ранее сообщалось, что кандидат в конгрессмены США обвинила «российских хакеров» в атаках на свой сайт.