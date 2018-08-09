Ассанж изучает запрос США о даче показаний по «российскому вмешательству»

Адвокат Карлос Поведа, представляющий интересы основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, рассказал, что его клиента проинформировали о запросе американской стороны. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Поведы, если Ассанж решит дать показания по поводу «российского вмешательства» в президентские выборы в США в 2016 году, может стать необходимым содействие президента Эквадора Ленина Морено. Это связано с тем, что находящийся эквадорском посольстве в Лондоне Ассанж отключен от внешних коммуникаций.

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«Подтверждено, его уведомили о запросе, но сейчас господин Ассанж изучает это при консультациях с его адвокатами в США», — заявил Поведа.

Ранее сообщалось, что комитет сената США по разведке вызвал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа для дачи показаний по делу о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году.