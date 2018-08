Комитет сената США вызвал Ассанжа для дачи показаний по «российскому делу»

Комитет сената США по разведке вызвал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа для дачи показаний по делу о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом сообщается в твиттере WikiLeaks.

«Комитет сената США по разведке вызывает Ассанжа для дачи показаний. Письмо было передано через посольство США в Лондоне», — говорится в сообщении.

Отмечается, что юристы WikiLeaks рассматривают запрос Соединенных Штатов, но при этом настаивают, что допрос должен соответствовать «высоким этическим стандартам».

Из приложенного к твиту письма следует, что вызов Ассанжа связан с расследованием дела о предполагаемом российском вмешательстве в президентские выборы в США.

Ранее президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Ассанж может покинуть посольство страны в Лондоне в любой момент.

BREAKING: US Senate Intelligence Committee calls editor @JulianAssange to testify. Letter delivered via US embassy in London. WikiLeaks' legal team say they are "considering the offer but testimony must conform to a high ethical standard". Also: https://t.co/pPf0GTjTlp pic.twitter.com/TrDKkCKVBx