В ФАС пообещали оштрафовать операторов из-за внутрисетевого роуминга

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили, что определят штраф в связи с нарушениями операторами предписаний по внутрисетевому роумингу в сентябре этого года. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам замглавы ведомства Анатолия Голомолзина, вопрос о применении санкций рассматривается в рамках кодекса административных правонарушений. При этом ведомство констатировало факт нарушения.

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«Мы сказали, что не будем выдавать предписание об устранении нарушений, потому что нарушение уже было устранено в рамках рассмотрения дела», — заявил Голомолзина.

Он добавил, что решение о санкциях будет принято в течение сентября.

Ранее сообщалось, что российские телефонные операторы «Вымпелком» (бренд «Билайн»), МТС и «Мегафон» заявили о намерении отменить плату за входящие звонки во внутрисетевом роуминге.