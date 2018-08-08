В ФАС пообещали оштрафовать операторов из-за внутрисетевого роуминга
В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили, что определят штраф в связи с нарушениями операторами предписаний по внутрисетевому роумингу в сентябре этого года. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам замглавы ведомства Анатолия Голомолзина, вопрос о применении санкций рассматривается в рамках кодекса административных правонарушений. При этом ведомство констатировало факт нарушения.
«Мы сказали, что не будем выдавать предписание об устранении нарушений, потому что нарушение уже было устранено в рамках рассмотрения дела», — заявил Голомолзина.
Он добавил, что решение о санкциях будет принято в течение сентября.
Ранее сообщалось, что российские телефонные операторы «Вымпелком» (бренд «Билайн»), МТС и «Мегафон» заявили о намерении отменить плату за входящие звонки во внутрисетевом роуминге.