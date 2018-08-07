Президент Эквадора рассказал, когда Ассанж покинет посольство страны

Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может покинуть посольство страны в Лондоне в любой момент. Об этом сообщает NTN24.

По его словам, в настоящее время правительство Эквадора ведет переговоры с представителями Ассанжа.

Реклама

Он также добавил, что если стороны достигнут соглашения, согласно которому права Ассанжа не будут нарушены, основатель WikiLeaks покинет посольство Эквадора в Лондоне.

Морено подчеркнул, что это может произойти в любой момент.

Ранее адвокат Джулиана Робинсон, которая представляет интересы Ассанжа, заявила, что обеспокоена из-за состояния здоровья своего подзащитного.