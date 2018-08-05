РПЦ подготовила для священников инструкцию по ведению видеоблогов

Синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ опубликовал на своем официальном сайте памятку для священников с рекомендациями и советами о том, как следует вести видеоблоги.

Как отмечается в инструкции, высокая скорость передачи информации «делает всемирную сеть привлекательной для проповеди Благой Вести». Соцсети, блоги, мессенджеры, видеохостинги в РПЦ назвали серьезной альтернативой централизованным СМИ с более высоким уровнем доверия.

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«Особого внимания заслуживают видеоблоги, которые дают современным миссионерам неоспоримые преимущества в виде аудиовизуальных возможностей свидетельства о евангельских истинах, способ донесения которых тяготеет к классической миссии «лицом к лицу», — говорится в документе.

В инструкции подчеркивается, что в русской блогосфере широко представлен «антиклерикальный дискурс», критику церкви многие блогеры, по мнению РПЦ, используют для завоевания популярности.

Ранее в РПЦ поддержали отмену уголовной ответственности за репосты в соцсетях.