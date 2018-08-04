Ростовский IT-специалист арестован по подозрению в хищении 27 млн рублей

Жителя Ростова-на-Дону задержали по подозрению в хищении 27 млн рублей с банковских карт, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД России.

По имеющимся данным, 46-летний мужчина делал копии SIM-карт, подключенных к банковским картам, списывал с них, а затем обналичивал денежные средства. Для этого он использовал незаконно приобретенную базу данных SIM-карт и электронные ключи к ним, а также специальное программное обеспечение.

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Отмечается, что для большинства жертв хищение денег оставалось незамеченным, поскольку за один раз списывалось не более 500 рублей, а СМС-уведомления от банка на телефон не приходили.

В ведомстве рассказали, что подозреваемый имеет высшее техническое образование и имеет опыт работы частным IT-специалистом. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Кража», в настоящее время он находится под арестом.

Ранее в Центробанке рассказали о преимуществах закона по борьбе с кражами с банковских карт.