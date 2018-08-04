CNN: демократов США призвали отказаться от китайских смартфонов перед выборами

Национальный комитет демократической партии США посоветовал демократам отказаться от смартфонов китайских производителей перед выборами в конгресс. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, представителям партии рекомендуют не использовать смартфоны ZTE и Huawei из соображений безопасности.

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Как отмечается, демократов призвали отказаться от любых гаджетов данных фирм.

При этом комитет также советует не использовать смартфоны китайских производителей для личных нужд.

Ранее сообщалось, что Пентагон решил запретить торговлю смартфонами китайских брендов Huawei и ZTE на американских военных базах по всему миру.