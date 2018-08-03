Путин подписал закон об увеличении лимита рекламного времени на ТВ

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении лимита рекламы в часовых телепрограммах с 15% до 20%. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как поясняют авторы законопроекта, согласно действующему законодательству, общая продолжительность рекламы и прерывания не должна превышать 15% времени вещания в течение часа, что составляет 9 минут эфирного времени. Проект предлагает увеличить существующий лимит до 20% - до 12 минут рекламы в час.

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Кроме того, предлагается установить суточный лимит продолжительности рекламы и прерывания телепрограмм рекламой: не более 15% времени вещания в течение суток.

По мнению разработчиков, предлагаемые законопроектом меры позволят распространяющим рекламу телевещателям наиболее эффективно распределить объем рекламного времени в течение суток.