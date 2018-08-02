Верифицированный аккаунт Дональда Трампа в Twitter раздает криптовалюту

В Twitter обнаружена мошенническая схема с криптовалютой, которую якобы раздает президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает Mashable.

Аккаунт с именем «Donald J. Trump», фотографией, как у Трампа, и даже голубой галочкой верификации сообщает о том, что начинает раздачу криптовалюты — 5000 единиц эфира и 500 биткоинов. При этом для получения награды нужно пройти по ссылке.

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При ближайшем рассмотрении оказывается, что регистрационное имя аккаунта отличается от президентского, а сам профиль абсолютно никак не связан с Трампом. До этого такие «раздачи» криптовалют устраивали мошенники якобы от имени инженера Илона Маска, что привело к запрету на использование имени предпринимателя на платформе.

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