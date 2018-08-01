Источник: в новом деле США о хакерах фигурируют россияне

По словам источника, знакомого с ходом следствия, в деле о кибератаках хакерской группировки FIN7 на банки по всему миру, будут фигурировать граждане России, передает РИА «Новости».

«Там и российские, и разные, там много-много всех разных… Я практически гарантирую, что большой процент, даже до 40% это будут россияне», — рассказал источник.

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Он затруднился ответить на вопрос о том, есть ли граждане России среди организаторов схемы деятельности группировки и выразил уверенность в том, что американские правоохранительные органы вряд ли будут обращаться к российской стороне.

Ранее сообщалось, что минюст США сообщил об аресте трех членов восточноевропейской международной преступной хакерской группы, которые являются гражданами Украины.