Facebook удалил десятки подозрительных страниц перед выборами в США

Руководство социальной сети Facebook уведомило американские власти, что выявило и удалило десятки аккаунтов, которые отличались «скоординированным недостоверным поведением». Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что из социальных сетей Facebook и Instagram удалены 32 страницы и аккаунта. По словам руководства соцсети, данные страницы обманывали пользователей, а ведущие их лица скрывали свои личные данные и цели действий.

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В соцсети подчеркнули, что обнаруженные страницы и аккаунты были связаны с протестами, которые запланированы в Вашингтоне на следующей неделе. В данный момент в Facebook не смогли установить, кто стоит за этими аккаунтами.

В ноябре нынешнего года в США пройдут выборы в палату представителей в конгрессе.

Ранее сообщалось, что капитализация Facebook рухнула за день более чем на $100 млрд.