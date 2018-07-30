WSJ: Walmart планирует создать стриминговый видео сервис

Компания Walmart намерена создать собственный сервис онлайн-доставки видео. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, проект стримингового видео сервиса от Walmart может быть одобрен руководством компании к осени.

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Как отмечается, сервису от Walmart придется конкурировать с продуктами компаний Netflix и Amazon.

По словам источников, Walmart планирует установить более низкую цену на месячную подписку на свой сервис.

При этом разработкой сервиса от Walmart также занимается телевизионный продюсер Марк Гринберг.

Ранее сообщалось, что YouTube запустит новый стриминговый музыкальный сервис.