Владелец NYT попросил Трампа перестать критиковать журналистов

Владелец газеты The New York Times Артур Окс Сульцбергер обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой прекратить критику в адрес представителей СМИ. Об этом сообщается на сайте издания.

По словам Сульцбергера, он обеспокоен тем, что Трамп называет журналистов «врагами народа».

Он также добавил, что «провокационные высказывания» Трампа могут привести к насилию в отношении работников СМИ.

Сульцбергер подчеркнул, что позиция Трампа ставит под угрозу «демократические идеалы США».

Ранее Трамп заявил, что газеты The New York Times и The Washington Post исчезнут через 7 лет.