В «Яндексе» опровергли данные о новой утечке Google Docs

Пресс-служба «Яндекса» пояснила, что попавшие в поисковую выдачу «Яндекса» данные Google Docs не запрещены для индексации, речи об утечке не идет, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«На нашей стороне ничего не менялось. На документы, о которых идет речь, стоят ссылки в интернете. Сами документы не запрещены для индексации», — сообщили в пресс-службе компании.

Также в «Яндексе» напомнили о позиции Google. Сообщалось, что поисковые системы могут индексировать только те документы, которые намеренно были сделаны их владельцами публичными, или когда кто-либо публикует ссылку на документ, владелец которого сделал его доступным для поиска и просмотра всем в интернете.