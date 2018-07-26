Стоимость акций Facebook снизилась на 18%

Стоимость акций Facebook на открытии торгов снизилась более чем на 18%, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, снижение стоимости акций произошло из-за недовольства инвесторов, вызванного продажами и ростом пользователей. Капитализация компании сократилась на $124 млрд, что является самыми большими однодневными потерями в истории американских компаний.

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При этом индекс электронной биржи NASDAQ на открытии торгов снизился на 1.0% до 7853,24 пункта.

Ранее сообщалось, что основатель Facebook Марк Цукерберг потерял около $17 млрд из-за негативных прогнозов.