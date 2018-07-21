В РПЦ поддержали отмену уголовной ответственности за репосты в соцсетях

Председатель отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион выступил в поддержку инициативы об отмене уголовного наказания за репосты чужих публикаций в социальны сетях, с которой выступили депутаты Госдумы, передает «Россия 24».

«Я думаю, что ответственность за публикации несут те, кто осуществляет эти публикации. Репост, то есть простая пересылка той или иной публикации какой-то группе людей, не может квалифицироваться как преступление, равное публикации конкретного материала. Другое дело, что, переопубликовывая чужие материалы, человек берет на себя часть ответственности за последствия публикации этих материалов. Поэтому какие-то системы контроля необходимы», — сказал митрополит.

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В качестве возможного решения проблемы митрополит назвал блокировку сайтов, распространяющих опасную информацию. Он также отметил, что «часто репостами занимаются лица несовершеннолетние».

Ранее СК на Алтае опубликовал мультфильм для детей об уголовном наказании за репосты.