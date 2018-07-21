NBC: Иран подготовил масштабные кибератаки против США
Иран подготовил необходимое оборудование для проведения массированных кибератак против США. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.
По данным телеканала, иранские хакеры могут атаковать инфраструктуры государственных и частных компаний в США и Европе.
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Как отмечается, правительство США предупредило своих союзников о возможных кибератаках со стороны Ирана.
При этом в Вашингтоне угрозу не считают «неизбежной».
Ранее СМИ сообщили, что в США участились случаи хакерских атак на компьютерные системы городских властей.
Как отмечалось, больше всего хакерских атак совершается на компьютерные системы в небольших городах.