Захарова рассказала, почему Лавров не заводит аккаунты в соцсетях

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров не заводит страны в социальных сетях, потому что у него не хватает на это времени. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По ее словам, аккаунты в соцсетях не должны вестись другими людьми.

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Она также добавила, что с графиком и объемами работы Лаврова у главы МИД России не хватает времени на это.

Захарова также подчеркнула, что с загруженностью Лаврова вести аккаунты в соцсетях «невозможно».

В прошлом году Лавров заявил, что социальная сеть Twitter не сможет заменить коллектив чиновников.

По его словам, наличие страницы в твиттере у президента США Дональда Трампа, как и у остальных чиновников, не может заменить коллектива.