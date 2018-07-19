Захарова рассказала, почему Лавров не заводит аккаунты в соцсетях
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров не заводит страны в социальных сетях, потому что у него не хватает на это времени. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По ее словам, аккаунты в соцсетях не должны вестись другими людьми.
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Она также добавила, что с графиком и объемами работы Лаврова у главы МИД России не хватает времени на это.
Захарова также подчеркнула, что с загруженностью Лаврова вести аккаунты в соцсетях «невозможно».
В прошлом году Лавров заявил, что социальная сеть Twitter не сможет заменить коллектив чиновников.
По его словам, наличие страницы в твиттере у президента США Дональда Трампа, как и у остальных чиновников, не может заменить коллектива.