Посол России во Франции обозначил позицию Москвы по выдаче Винника

Посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что Москва выступает против экстрадиции задержанного в Греции россиянина Александра Винника в любую страну, кроме России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Россия выступает категорически против выдачи россиянина Александра Винника в любую другую страну, кроме России», — подчеркнул посол.

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Ранее сам Винник заявил, что французская сторона пытается добиться его выдачи для экстрадиции в США.

В США обвиняют россиянина в отмывании от четырех до девяти млрд долларов через биржу криптовалютных. Французская сторона, в свою очередь, утверждает, что с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года Винник на территории Франции занимался вымогательством и отмыванием денег, при этом он состоял в преступной группировке.