В работе Instagram произошел сбой

В работе социальной сети Instagram произошел массовый сбой, о котором сообщили пользователи в США, а также в ряде европейских стран, следует из данных сайта Downdetector, занимающегося отслеживанием сбоев и отключений популярных интернет-ресурсов.

«Мы в курсе того, что многие пользователи испытывают сложности с доступом к их аккаунтам в Instagram. Мы знаем, что это расстраивает и мы работаем над тем, чтобы быстро исправить проблему!», — говорится в сообщении, опубликованном в твиттере Instagram.

Пользователи сообщили о проблеме в работе социальной сети в 21.00 мск. Отмечается, что более половины жалоб касаются невозможности обновить новостную ленту, четверть — с невозможностью зайти в сеть под собственным аккаунтом.