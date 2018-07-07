WP: Twitter за два месяца заблокировал более 70 млн фейковых аккаунтов

Социальная сеть Twitter за два месяца заблокировала более 70 млн фейковых и подозрительных аккаунтов в рамках борьбы с распространение ложной информации. Об это пишет The Washington Post.

По данным издания, соцсеть блокирует более 1 млн аккаунтов в сутки.

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Как отмечается, руководство Twitter намерено продолжать борьбу с интернет-ботами несмотря на то, что это может привести к снижению числа пользователей соцсети.

При этом компания планирует сделать заявление касательно изменения алгоритмов для отслеживания нарушений.

Ранее сообщалось, что руководство Twitter приняло решение изменить правила размещения политической рекламы на фоне скандалов с предполагаемым вмешательством в президентские выборы США в 2016 году.