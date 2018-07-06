Генпрокуратура решила проверить данные о покушении на Винника в Греции

Генпрокуратура России решила проверить информацию о готовившемся покушении на россиянина Александра Винника, который задержан на территории Греции по подозрению в кибермошенничестве. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, российская сторона повторно обратилась к Греции с запросом о выдаче Винника для того, чтобы в России он мог быть привлечен к уголовной ответственности.

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«Сведения о покушении на убийство Винника А.В. ранее не являлись предметом исследования, с целью оперативного реагирования проверка данной информации поручена Следственному комитету», — заявили в Генпрокуратуре.

Ранее сообщалось, что греческий суд попытался тайно выдать россиянина Винника Франции.