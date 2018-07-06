Роскомнадзор разработал уроки по защите персональных данных для школьников

Роскомнадзор разработал дистанционные формы уроков, чтобы обучить школьников защищать свои персональные данные, сообщает пресс-служба ведомства.

Ведомство подготовило для двух возрастных групп (от 9 до 11 лет и от 12 до 14 лет) презентации, которые могут использоваться в рамках классных часов и других обучающих мероприятий.

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С помощью уроков можно в доступной форме объяснить детям, что входит в понятие персональные данные и какие бывают их виды, а также как защитить эти данные и куда обращаться в случае нарушения своих прав.

Роскомнадзор напомнил, что работа, связанная с популяризацией правил защиты персональных данных среди детей, ведется им с 2014 года.

Ранее представители Роскомнадзора сообщили, что руководству «Яндекс» был направлен запрос в связи с попаданием в поисковую выдачу документов Google Docs.