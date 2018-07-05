Роскомнадзор направил в «Яндекс» запрос в связи с ситуацией с Google Docs

Представители Роскомнадзора сообщили, что руководству «Яндекс» был направлен запрос в связи с попаданием в поисковую выдачу документов Google Docs, передает РИА «Новости».

«В связи со случившимся инцидентом Роскомнадзор направил официальный запрос в компанию «Яндекс». Дополнительные комментарии по данному вопросу будут опубликованы на сайте ведомства», — сообщили в Роскомнадзоре.

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Ранее в Google заявили о корректной работе Google Docs, представители «Яндекса», в свою очередь, сообщили, что в поисковике оказалось содержимое файлов облачного сервиса Google Docs.

Подробности о произошедшем читайте в материале «Газеты.Ru».