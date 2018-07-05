Европарламент отклонил законопроект об авторских правах в сети‍

Европарламент отклонил директиву об авторских правах в сети, сообщает официальный сайт организации.

Во время пленарного заседания против директивы было отдано 318 голосов, за — 278 голосов, еще 31 человек воздержался от голосования. Это означает, что Европарламент вернется к рассмотрению вопроса о поправках в сфере авторских прав только в сентябре.

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Тем не менее, представитель Европарламента Аксель Восс выразил сожаление о том, что большинство депутатов Европарламента не поддержали позицию комитета по правовым вопросам.

Ранее испанская, итальянская и латышская версии сайта Wikipedia прекратили работу в качестве протеста против директивы об авторских правах.