Журнал Time составил список самых влиятельных людей в интернете

Журнал Time назвал 25 людей, которые оказывают наибольшее влияние на социальные сети и являются крупнейшими ньюсмейкерами.

В списке оказались представители шоу-бизнеса, популярные блогеры, политики и общественное движение. Журнал выбрал и тех, чье влияние оценивается как положительное, и тех, кто вызвал недовольство и возмущение.

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В 2018 году в список самых влиятельных людей в интернете вошли певица Рианна, модель Кайли Дженнер, 17-летняя певица Ариэль Мартин, известная под псевдонимом Baby Ariel, активисты из Паркленда, которые выступают за ужесточение контроля над оборотом оружия, президент США Дональд Трамп, который часто публикует неоднозначные заявление в своем твиттере.

Помимо них в числе самых влиятельных персон в интернете оказались рэпер Канье Уэст, корейская поп-группа BTS, Instagram-блогер Бизи Филиппс, женщины филиппинского движения #BabaeAko, шестилетний Youtube-блогер Райан, который в данный момент занимает восьмое место в ежегодном списке самых высокооплачиваемых звезд YouTube в мире по версии журнала Forbes и другие.

Ранее журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей.