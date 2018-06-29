Совфед хочет проверить Deutsche Welle на соответствие законодательству

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Член комиссии Совета Федерации по информационной политике Игорь Морозов заявил, что комиссия обратится в контрольные органы с предложением о проведении проверки деятельности немецкой медиакомпании Deutsche Welle на предмет соответствия российскому законодательству, передает РИА «Новости».

«DW перешла уже все границы журналисткой этики и культуры доведения информации до своих слушателей и читателей, размещённые ими публикации явно носят оскорбительный характер. Думаю, комиссия СФ по информационной политике обсудит ситуацию, даст предложения нашим контрольным органам по проверке ими соблюдения немецкой компанией российского законодательства. И если будут нарушения, лицензия будет отозвана», — сказал Морозов.

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Он также призвал «идти вперед» после долгого молчания «в ответ на распространение русофобских антироссийских настроений».

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор обнаружил нарушение закона о СМИ телеканалом France 24.